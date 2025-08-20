В Казани на сутки ограничат водоснабжение в Московском районе

С 9:00 21 августа до 9:00 22 августа 2025 года в Московском районе Казани будет приостановлена подача холодной воды. Временное ограничение затронет 11 многоквартирных домов по улицам Кулахметова и Сабан. Отключение связано с плановыми работами по модернизации систем водоснабжения, которые проводит МУП «Водоканал».

Под ограничения попадают жилые дома по адресам: ул. Кулахметова, д. 15, 15а, 17/1, 17/2, 17а, 19, 19б, 21, 23, 23а, 25 (корпуса 1 и 2), а также ул. Сабан, д. 7б. Для обеспечения жителей питьевой водой будут организованы автоцистерны, местонахождение которых можно уточнить по телефону диспетчерской службы: +7 (843) 231-62-60.