В Казани на время ночного забега 11 июля изменят маршруты общественного транспорта

Вечером 11 июля и в ночь на 12 июля в связи с проведением забега "Ночная Казань" в столице Татарстана временно скорректируют движение общественного транспорта. Изменения затронут 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов, сообщили в мэрии.

Автобусы №1, 2, 6, 10, 10а, 15, 29, 30, 31, 35, 35а, 47, 71, 74, 75 и 89 направят в объезд по улицам Вишневского, Назарбаева, Габдуллы Тукая, Татарстан, Московской, Саид-Галеева, Ташаяк, Кремлёвской набережной и другим. Маршруты №28 и 28а будут работать только до 17:00, №54 и 91 – до остановки "Площадь Тукая". №22 и 89 останутся без изменений.

Троллейбусы №2 также прекратят работу после 17:00. №3, 5 и 7 будут следовать только до площади Свободы, а №6, 8 и 12 – до Танкового кольца. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учётом временных ограничений.