В Казани началась подготовка к запуску роботов-курьеров

На улицах Казани появились специальные автомобили, которые создают цифровые карты для будущих роботов-доставщиков. Проект реализуется совместными усилиями цифровой команды Татарстана, городской администрации и компании «Яндекс».

Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Технические характеристики роботов-курьеров позволяют им перевозить до 20 кг груза в объемном 61-литровом отсеке. Автономность устройства составляет 70 км, что обеспечивает полный рабочий день без дополнительной зарядки. Скорость перемещения робота сопоставима с быстрым шагом человека, что делает его безопасным для движения по пешеходным зонам.

Как отмечают разработчики, роверы оснащены автоматизированной системой навигации, способной распознавать сигналы светофоров и уступать дорогу пешеходам. Технология призвана совместить эффективность доставки с безопасностью городской среды.