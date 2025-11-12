В Казани началась подготовка к запуску роботов-курьеров

news_top_970_100
Город
12 ноября 2025  19:09

На улицах Казани появились специальные автомобили, которые создают цифровые карты для будущих роботов-доставщиков. Проект реализуется совместными усилиями цифровой команды Татарстана, городской администрации и компании «Яндекс».

Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Технические характеристики роботов-курьеров позволяют им перевозить до 20 кг груза в объемном 61-литровом отсеке. Автономность устройства составляет 70 км, что обеспечивает полный рабочий день без дополнительной зарядки. Скорость перемещения робота сопоставима с быстрым шагом человека, что делает его безопасным для движения по пешеходным зонам.

Как отмечают разработчики, роверы оснащены автоматизированной системой навигации, способной распознавать сигналы светофоров и уступать дорогу пешеходам. Технология призвана совместить эффективность доставки с безопасностью городской среды.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани началась подготовка к запуску роботов-курьеров
Казанский Водоканал извлек из канализации 2,7 тыс. кубометров мусора за 9 месяцев
Более 880 объектов недвижимости доступно бизнесу Татарстана на льготных условиях
В Татарстане задержали женщину по подозрению в убийстве родственницы
Стоимость социального проездного в РТ планирует повысить в 2026 году
Дорожные службы РТ подготовили к зимнему сезону более 1000 единиц техники
Татарстанских школьников учат не только математике, но и цифровой гигиене
Росреестр РТ предупреждает: мошенники охотятся за квартирами