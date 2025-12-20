В Казани начали готовить дворовые хоккейные коробки к зимнему сезону

В столице Татарстана приступили к сезонной подготовке 82 открытых ледовых площадок, расположенных на пришкольных и дворовых территориях. Согласно информации пресс-службы комитета по спорту, окончание работ напрямую зависит от погодных условий.

Подготовка площадок включает несколько этапов: очистку основания от мусора, выравнивание и уплотнение поверхности, а затем послойную заливку льда. Однако для формирования прочного и ровного покрытия, пригодного для массового катания, необходимы устойчивые морозы.

После открытия площадок поддержание льда в идеальном состоянии потребует регулярной работы: периодической дополнительной заливки и оперативной очистки от свежего снега. Эти меры обеспечат горожанам возможность безопасно и комфортно заниматься зимними видами спорта в течение всего холодного сезона.