В Казани наградили самых смелых: от школьников до ветеранов

В Татарстане чествовали обычных людей, совершивших необычные поступки. В столице республики прошла юбилейная церемония вручения премии «Герои нашего времени. Наследники Победы». Награды получили 75 жителей разного возраста и профессий — от самых юных спасателей до волонтеров и ученых.

Церемония показала, что героем может быть каждый. Так, 11-летняя Каролина Смородинова из Нижнекамска не растерялась при пожаре и вывела на балкон младших брата и сестру. А житель Кукмора Азат Ярмухаметов вынес из горящего дома пятерых человек, включая младенца.

Смелость проявляется не только в огне. Полицейский Фаниль Галяветдинов ночью на Каме спас с катамарана тонущую девушку, а спасатели Андрей Аверьянов и Динар Гиниятуллин вовремя подоспели к перевернувшемуся матрасу с детьми на озере.

Героями становятся не только в экстренных ситуациях

Награды вручали в нескольких категориях:

«Юный герой» — для детей до 17 лет, проявивших смелость.

«Герой нашего времени» — для взрослых, совершивших отважные поступки.

«Доброволец Татарстана» — для волонтеров.

«Гуманитарная помощь» — для тех, кто помогает людям в зоне СВО.

Среди награжденных — 7-летняя Аврора Баринова, самый маленький волонтер республики, и 85-летняя Савия Шакирьянова, отправившая уже 28-ю партию гуманитарной помощи. Отметили и успехи в науке: казанский школьник Никита Перов, дважды выигравший международную олимпиаду по химии, и молодой ученый Юрий Маясин, создающий 3D-модели раковых опухолей для более точного лечения.

«Место для подвига в нашей жизни есть всегда, — обратился к собравшимся председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Героизм – это не только отчаянный поступок в условиях трудностей. Хорошо учиться, заботиться о ближних, помогать посторонним, спасать – вот место для геройства».

«Не бывает маленьких героев. Все они – большие настоящие, совершившие поступок, достойный уважения», — добавил он.

После церемонии пожарный Руслан Щукин, один из награжденных, поделился своими ощущениями. На вопрос, было ли ему страшно во время спасательных работ, он ответил просто: «За много лет службы все как-то на автоматизме стало. Принял решение с холодной головой». А о премии он отозвался тепло: «Это очень хорошо, что есть такая организация. Есть незамеченные герои... это надо замечать».

Церемония вручения премии «Герои нашего времени» проходит в Татарстане с 2013 года. За это время награды получили уже 258 человек.