В октябре в Казани стартует «Школа агротуризма»

15 сентября 2025  15:37
Дмитрий Смирнов

16–18 октября на площадке Казанского кооперативного института пройдет цикл мероприятий «Школа агротуризма». Это совместный проект «Россельхозбанка» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Стать слушателями образовательных семинаров могут предприниматели и специалисты, работающие в сфере сельского туризма, а также фермеры и другие производители сельхозтоваров.  

Экспертами проекта выступят представители федеральных и региональных органов власти, научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций, руководители ведущих предприятий агротуризма, а также ведущие эксперты туристической отрасли страны.

В процессе обучения будут обсуждаться вопросы использования земель сельхозназначения, маркетингового продвижения агротуристических объектов, организации событийного туризма, улучшения сервиса и создания уникального торгового предложения, выстраивания отношений с локальными туроператорами и включения в туристские маршруты объектов агротуризма. 

В практическую часть программы входит ознакомительное посещение успешных агротуристических объектов Татарстана.

Проект бесплатный для слушателей. Заявки на участие в «Школе агротуризма» необходимо направить до 9 октября на адрес электронной почты utcons@bk.ru. 
 

 

 

