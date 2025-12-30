В Казани ночью пройдет уборка снега на ряде улиц, часть парковок будет закрыта

30 декабря 2025  00:02

В ночь с 29 на 30 декабря в Казани запланирована операция по вывозу снега с улично-дорожной сети. Власти города призывают автомобилистов заранее освободить прилегающие муниципальные парковки для беспрепятственной работы техники.

Основные работы пройдут с 21:00 до 6:00 утра. Очистке подвергнутся участки на улицах Бондаренко, Восстания, Чистопольская, Четаева, Ломжинская, Карбышева и Красной Позиции. Также особое внимание будет уделено улице Муштари на нескольких участках, Сары Садыковой, Чехова, Груздева и Достоевского. Отдельно с 21:00 до 23:00 очистят зону вдоль домов №83 и 85 на улице Декабристов.

Как пояснили в мэрии, такая мера необходима для обеспечения безопасности в утренние часы пик и позволит дорожной технике оперативно справиться с задачей. Водителей просят отнестись с пониманием и заранее переставить автомобили на альтернативные стоянки.

