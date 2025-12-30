В Казани новогодний фестиваль у театра «Экият» продлится до 8 января

Праздничная площадка ждет гостей ежедневно до 22:00, а в новогоднюю ночь — до 2:00.

По будням площадка открывается с 16:00, а со 2 января время начала работы сместится на 12:00. Для удобства автомобилистов организованы муниципальные парковки на близлежащих улицах: Петербургской, Суконной, Туфана Миннуллина, Волкова, Нурсултана Назарбаева, Островского, Газовой, Качалова, Ипподромной, Спартаковской, Шаляпина, Астрономической, а также на улице Хади Такташа.

Важно отметить, что с 31 декабря по 11 января все муниципальные парковки в Казани будут бесплатными. На территории фестиваля созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха: работает охрана, освещение, общественные туалеты, проводится регулярная уборка. Организацию праздника контролируют городские службы.