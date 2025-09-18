В Казани обсудили будущее беспилотников: от доставки грузов до защиты неба

На международном форуме Kazan Digital Week в Казани эксперты собрались, чтобы обсудить перспективы развития беспилотных авиационных систем (БАС) и их роль в современной городской среде. Участники дискуссии говорили о том, как беспилотники уже меняют нашу жизнь и какие вызовы предстоит решить.

Ключевыми темами стали безопасность полетов, создание инфраструктуры для автономной работы дронов и защита воздушного пространства от угроз. Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил, что для максимальной эффективности необходимо интегрировать беспилотники во все среды — воздух, землю и воду. Он подчеркнул, что Татарстан уже является одним из лидеров в этой области, приводя в пример беспилотные «КАМАЗы», такси в Иннополисе и проекты компаний «Ак Барс».

Эксперты выделили основные угрозы, связанные с использованием беспилотников: злонамеренное вмешательство в их работу, безответственное использование воздушного пространства, технические сбои и преступное использование дронов для атак на критически важные объекты.

Были представлены и практические кейсы. Например, заместитель директора компании «Аэроскрипт» Андрей Яблоков рассказал о системе мониторинга воздушного пространства в Московской области, где 20 аппаратов одновременно вели наблюдение и передавали данные в единый центр. А руководитель Дизайн-центра электроники компании «ДжиДиСи Сервисез» Евгений Мамаев анонсировал пилотный проект по доставке грузов дронами в Иннополисе.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для успешного развития рынка беспилотников необходима тесная кооперация между разработчиками, производителями и государством.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week проходит в Казани с 17 по 19 сентября, собрав более 1200 спикеров из 70 стран. Мероприятие посвящено цифровым технологиям в различных сферах жизни.