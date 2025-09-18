В Казани обсудили, как искусственный интеллект меняет городской транспорт

В Казани на международном форуме Kazan Digital Week эксперты со всей России и из-за рубежа обсудили, как искусственный интеллект меняет городской транспорт. Главной темой стало применение ИИ для решения повседневных проблем.

Спикеры выделили ключевые вызовы. Один из них — плохой интернет в городе, из-за которого сложно отслеживать движение автобусов в реальном времени, пользоваться навигацией и даже платить за проезд. Это также провоцирует безбилетный проезд. Для решения этой проблемы уже внедряются специальные системы, работающие даже при нестабильном соединении. Другая проблема — отсутствие системы отслеживания транспорта в малых городах. Простым и недорогим решением здесь может стать установка камер с видеоаналитикой на остановках. Они помогут следить за заполнением автобусов, соблюдением расписания и планировать маршруты исходя из потребностей людей.

Эксперты поделились успешными примерами из России. Так, в Тюмени с помощью алгоритмов ИИ находят аварийно-опасные участки дорог, чтобы сделать их безопаснее. В Белгороде камеры эффективно следят за правилами парковки. Яндекс поделился опытом анализа больших данных: их технологии помогают понимать потоки машин и пешеходов, чтобы комплексно модернизировать всю транспортную сеть города.

Отдельно обсудили транспорт будущего — электросамокаты и беспилотники. Электросамокаты признали важным инструментом в борьбе с пробками, но для их безопасности нужно развивать инфраструктуру и культуру вождения. Камеры могут помочь фиксировать нарушения. Также стало известно, что уборочная техника уже скоро сможет работать полностью в автономном режиме без водителя.

Общий вывод участников дискуссии: успешное внедрение технологий в транспорт требует комплексного подхода — от надежного интернета до умных камер и обучения людей пользованию новыми сервисами.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week проходит в Казани с 17 по 19 сентября. В этом году он собрал более 1200 спикеров из 70 стран, которые обсуждают digital-технологии в разных сферах жизни.