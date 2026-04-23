В Казани обсудили реализацию молодежной политики и окружные проекты ПФО в Татарстане

23 апреля 2026  10:02

В столице республики под руководством заместителя полпреда президента РФ в ПФО Олега Машковцева прошло совещание, посвященное вопросам молодежной политики и реализации общественных проектов Приволжского федерального округа в Татарстане. Участие приняли зампред правительства РТ Лейла Фазлеева, руководители профильных ведомств и представители образовательных учреждений.

Татарстан входит в тройку лидеров округа по таким показателям, как уважение к традиционным ценностям, патриотизм и отношение к государственной символике. 84% молодых жителей республики уверены в наличии возможностей для самореализации в стране. При этом перед регионом стоят задачи по расширению доступности общественных проектов для молодежи как в крупных городах, так и в отдаленных районах.

Особо была отмечена работа Татарстана в рамках окружных проектов «ФормАрт», «Театральное Приволжье», а также по поддержке поискового движения и студотрядов. Участникам совещания поставили задачи повысить охват и результативность в лагере «Туриада» и сборах «Гвардеец». Олег Машковцев поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации форума «Конструктив», который с прошлого года стал окружным.

