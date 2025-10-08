В Казани обсуждают будущее приемных кампаний в вузах

С 8 по 10 октября в Казанском федеральном университете проходит стратегическая сессия, посвященная итогам приемной кампании 2025 года и планам на будущее. Мероприятие собрало более 700 представителей вузов со всей России.

Ректор КФУ Ленар Сафин отметил, что приемная кампания — важнейшее событие для любого университета: «От того, какие абитуриенты к нам придут, зависит наше будущее». Он поделился успехами КФУ: в этом году университет получил около 240 000 заявлений и принял на бюджет более 7500 студентов.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук рассказал об основных тенденциях. Цифровизация приемных кампаний продолжает набирать обороты — количество участников «цифрового контура» выросло в 1,7 раза. Это создает новые возможности, но и требует слаженной работы всех ведомств.

В программе сессии — анализ итогов 2025 года, обсуждение практических инструментов для приемной кампании 2026 года и стратегическое планирование на 2027 год. Участники смогут обменяться опытом с коллегами и представителями министерства.

Мероприятие проходит в КСК КФУ «УНИКС» и продлится до 10 октября.