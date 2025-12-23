В Казани одобрен проект строительства межрегионального центра трансплантологии

В Казани получил положительное заключение государственной экспертизы проект строительства нового медучреждения федерального уровня. На Оренбургском тракте, на территории Республиканской клинической больницы, будет возведён Межрегиональный центр трансплантации и высокотехнологичной хирургии.

Техническим заказчиком проекта выступает Главстрой РТ, а разработку документации выполнило ГУП «Татинвестгражданпроект». На эти работы уже было направлено 50,8 млн рублей. Строительство будет полностью профинансировано из бюджета Республики Татарстан.

Новый медицинский комплекс займёт площадь 28,7 тыс. квадратных метров и будет представлять собой девятиэтажное здание с собственным гаражом для семи машин скорой помощи. Внутренняя инфраструктура центра включает:

18 операционных залов, среди которых — ангиографическая и роботизированная операционные.

Отделение лучевой диагностики.

Собственные современные лаборатории.

Центр будет рассчитан на 253 койко-места и создаст 809 новых рабочих мест для медицинского и вспомогательного персонала.

Основной задачей учреждения станет выполнение наиболее сложных хирургических вмешательств. В их перечень войдёт трансплантация сердца, лёгких, печени, почек, поджелудочной железы и кишечника. Помимо этого, здесь будут проводиться высокотехнологичные операции в сфере урологии, гинекологии и других медицинских направлений.