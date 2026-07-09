В Казани одобрены проекты новых производственных объектов для выпуска Ту-214

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Город
9 июля 2026  10:07

Главное управление государственной экспертизы выдало положительные заключения на строительство двух объектов на территории Казанского авиационного завода имени Горбунова. Речь идёт о центре механической обработки и корпусе агрегатной и окончательной сборки самолётов Ту-214. Оба документа датированы 8 июля 2026 года.

Центр механической обработки предназначен для расширения производственных мощностей предприятия. Второй объект напрямую связан с наращиванием выпуска отечественных пассажирских лайнеров. Застройщиком выступает компания «Туполев», техническим заказчиком – Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Проектную документацию разрабатывали местные организации, в числе которых «Татинвестгражданпроект», «Параллакс» и Центр экологического сопровождения. Реализация проектов позволит усилить производственную базу завода в рамках программы развития гражданского авиастроения.

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