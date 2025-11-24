В Казани определили «Королеву кода» и лучшие IT-проекты на конференции «ТАТАР САН»

В ИТ-парке имени Б. Рамеева состоялась третья ежегодная ИТ-конференция «ТАТАР САН», собравшая более 1000 участников. Мероприятие стало площадкой для обсуждения искусственного интеллекта и цифрового будущего республики.

Ключевые события конференции:

Хакатон: 10 команд разрабатывали решения для реальных бизнес-задач. Победу одержала сборная команда «Инь Ян», создавшая систему автоматизации обработки клиентских заявок.

«Королева кода»: В конкурсе для женщин-разработчиц победила Лиана Марданова, представившая лучший AI-агент. Призовой фонд составил 300 000 рублей.

Экспертные сессии: Спикеры из Сбера, МТС AI и других компаний обсудили актуальные тренды в разработке и карьере в IT.

«Конференция помогает находить эффективные цифровые решения и ставить новые профессиональные цели», — отметил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Мероприятие подтвердило статус Татарстана как одного из центров цифрового развития России, объединив профессиональное сообщество для создания инновационных проектов.