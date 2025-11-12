В Казани определили претендентов на именные стипендии мэра

12 ноября 2025  10:54

На конкурс научно-исследовательских работ для соискания именных стипендий мэра Казани поступило 274 заявки. Наибольшую активность проявили студенты технических специальностей, направившие 102 работы. Также значительное количество заявок поступило по естественнонаучному (62), социальному (51) и гуманитарному (40) профилям.

В декабре состоится очный этап конкурса, где участники представят экспертному жюри проекты, направленные на развитие городской среды. По итогам защиты 38 лучших работ будут удостоены ежемесячных стипендий: аспиранты и ординаторы получат 50 тысяч рублей, студенты вузов — 35 тысяч рублей, учащиеся профессиональных образовательных учреждений — 30 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Казанской ратуше с участием мэра города, ректоров вузов и почетных гостей. За все время существования программы именными стипендиатами стали уже более 700 человек.

