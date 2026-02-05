В Казани оштрафовали водителя и владельца Jeep за опасный трюк со сноубордом

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана привлекли к ответственности двух мужчин, которые устроили опасное развлечение на городской дороге. Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел 29 января.

По данным инспекции, 26-летний водитель автомобиля Jeep буксировал на привязанном позади машины сноуборде 40-летнего товарища, который и является владельцем автомобиля. Опасная поездка была заснята на видео, благодаря чему правоохранители смогли идентифицировать и найти нарушителей.

На обоих участников акции составили в общей сложности 13 административных протоколов. На владельца машины — 7, на водителя — 6. Среди правонарушений — движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, создание помех другим транспортным средствам и иные нарушения ПДД, связанные с опасным способом буксировки и эксплуатацией транспортного средства. Конкретные суммы штрафов не уточняются.

В Госавтоинспекции напоминают, что подобные действия не только грубо нарушают правила дорожного движения, но и создают прямую угрозу жизни и здоровью как самих участников, так и других автомобилистов и пешеходов.