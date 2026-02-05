В Татарстане бесплатно исправили 160 тысяч ошибок в данных о недвижимости

Свыше 158 тысяч реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков, зданий и территорий было устранено в Татарстане с 2022 года. Работа ведется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и не требует финансовых затрат от собственников, сообщили в пресс-службе Росреестра по республике.

Как пояснили в ведомстве, исправление неточностей в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) повышает достоверность данных и защищает права владельцев. Ключевым инструментом стали комплексные кадастровые работы, благодаря которым устранено более 84 тысяч погрешностей.

«Только на основе точных данных можно эффективно управлять территориями. Исправление ошибок обеспечивает гражданам точную информацию о местоположении их земельных участков, защищает права собственности и помогает избежать споров», — отметил заместитель руководителя Росреестра по РТ Андрей Парамонов.

По словам директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан Ильсура Каримова, за четыре года реализации программы удалось существенно повысить качество сведений ЕГРН. «Это не только цифры, но и реальные гарантии прав собственников», — подчеркнул он.

Срок исправления ошибки составляет один месяц с момента уведомления правообладателя или уполномоченного органа. Инициировать процедуру может любое лицо, подав заявление в Росреестр с указанием кадастрового номера объекта.

Реестровые ошибки возникают из-за неточностей в документах, представленных ранее для регистрации, — например, в межевых или технических планах. Их исправление проводится за счёт государства.