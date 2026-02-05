Житель Казани осужден на год колонии строгого режима за кражу продуктов

5 февраля 2026  13:28
Владислав Косолапкин

Советский районный суд Казани признал виновным 42-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении краж из торговых сетей, сообщает Прокуратура РТ.

Как установлено следствием и судом, 16 июня 2025 года мужчина совершил две кражи в один день. Находясь в магазине на улице Академика Сахарова, он незаметно сложил в свой рюкзак 12 упаковок сыра и 5 банок кофе, после чего покинул торговый зал, не оплатив товары. В тот же день, в магазине на улице Галии Кайбицкой, он похитил товары личной гигиены. Общая сумма причинённого торговым точкам материального ущерба превысила 10 тысяч рублей и виновным не возмещена.

Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

