Вторичное жилье в Татарстане обогнало новостройки по росту цен в январе

Январская статистика рынка недвижимости демонстрирует переток спроса: цены на вторичное жильё в Татарстане в начале года росли более активно, чем на квартиры в новостройках. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса «Мир Квартир».

В столице республики средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» за месяц выросла на 3,4%, достигнув 199 тысяч рублей. Средняя цена предложения всей квартиры в Казани теперь составляет 9,5 млн рублей. В Набережных Челнах динамика также положительная: «квадрат» подорожал на 2,3% до 126 тыс. рублей, а средняя квартира оценивается в 7 млн рублей.

Эксперты связывают эту тенденцию с кредитными условиями. «В отсутствие доступных рыночных ипотек покупатели, не подходящие под льготные программы для новостроек, переориентируются на вторичный рынок. Там тоже нет дешевых кредитов, но сами цены в среднем на 19% ниже. Это стимулирует спрос и рост цен», — пояснил генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко.

Общероссийский тренд показывает сокращение предложения на вторичном рынке на 15% и увеличение средней площади продаваемых квартир. Это указывает на то, что в первую очередь раскупаются более компактные и доступные варианты.

В целом по стране средняя цена квадратного метра вторичного жилья в январе выросла на 2% и составила 127,2 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 2,9% до 6,84 млн рублей. Наибольший рост цен зафиксирован в Ленинградской области, Перми, Москве, Санкт-Петербурге и Чебоксарах.