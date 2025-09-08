В Казани откроется мемориальная выставка «Гариф Ахунов. Семейный клад»

8 сентября 2025  17:58

11 сентября 2025 года в Доме татарской книги состоится торжественное открытие уникальной экспозиции, посвященной жизни и творчеству выдающегося татарского писателя Гарифа Ахунова. Выставка под названием «Семейный клад» представит ценные артефакты из личного архива семьи Ахуновых.

Посетители увидят мемориальные предметы, включая личные вещи писателя, семейные фотографии, редкие издания книг из его библиотеки и художественные принадлежности. Особое место в экспозиции займут материалы, связанные с созданием знаменитого романа «Клад», удостоенного Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая.

В день открытия в 18:30 состоится специальный кинопоказ — гостям представят экранизацию 1961 года повести «Клад», позволив погрузиться в художественный мир писателя. Гариф Ахунов, известный не только как литератор, но и как общественный деятель, оставил значительное наследие в татарской культуре.

Экспозиция будет доступна для посещения до 12 октября в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала по адресу: ул. Островского, 15. Отметим, что вход на все мероприятия свободный

Новости
