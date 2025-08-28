В Казани откроется новая очередь экобульвара на улице Серова в День республики

30 августа, в рамках празднования Дня города и Республики Татарстан, состоится торжественное открытие второй очереди бульвара на улице Серова. Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новая территория протянется от спортивной площадки до водоема и включет инновационные общественные пространства: экопавильон с лекторием, специализированный прокат велосипедов для детей с ОВЗ, зону изучения русского жестового языка, общественный огород и игровую площадку с элементами из переработанного пластика «Лесная квартира».

В программе открытия — детский экофестиваль «Твои зеленые привычки» при поддержке «Казаньоргсинтеза», выступления музыкальной группы «НеЗаМи», мастер-классы и открытые тренировки по паралимпийскому виду спорта бочча. Особое внимание уделено инклюзивным активностям и экологическому просвещению.