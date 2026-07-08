В Казани открылась международная выставка «Дрон Экспо»

В столице Татарстана на площадке «Казань Экспо» стартовала международная выставка-форум беспилотных систем. Экспозиция развернулась в отдельном павильоне – более 200 компаний из 20 стран демонстрируют свои разработки и продукцию.

Гости могут увидеть всю производственную цепочку отрасли: от компонентов и материалов до готовых аппаратов и программного обеспечения. Основной массив экспонатов – авиационные дроны разных классов: от миниатюрных моделей размером с ладонь до крупногабаритных грузовых машин.

Отдельное внимание уделено комплектующим – лопастям, корпусам, платам, кабелям, а также композитным материалам и специализированному клею. Свои IT-решения представили разработчики ПО для наземных, водных и воздушных беспилотников, системы их обнаружения. Среди интересных образцов – макет беспилотной лодки и промышленные роботизированные установки.