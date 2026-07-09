В Казани открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину

На фасаде Казанского кооперативного института открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину — легендарному руководителю Татпотребсоюза, возглавлявшему систему потребкооперации республики с 1970 по 1992 год. Именно он стоял у истоков высшего кооперативного образования в ТАССР.

В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сам работал под началом Сафиуллина. Он назвал его образцом руководителя, примером скромности и ответственности, старшим товарищем и наставником. Минниханов подчеркнул, что без потребкооперации невозможно развитие АПК и социальной сферы села.

Открытие доски приурочено к Международному форуму потребительской кооперации в Казани, а также к 195-летию кооперации в России и 110-летию татарстанской. Глава Центросоюза Дмитрий Зубов отметил важность сохранения памяти о ветеранах отрасли и поддержки кооперативных династий.

Дочь Сафиуллина Лилия поблагодарила за установку доски и поделилась воспоминаниями об отце как о человеке, который всегда стремился к развитию, верил в добро и многое сделал для образования.