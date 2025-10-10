В Казани открылось движение по обновленному мосту на улице Достоевского

10 октября 2025  17:27

После завершения капитального ремонта в Казани возобновлено движение транспорта по мосту на улице Достоевского. Реконструкция объекта проводилась в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и включила комплексное обновление всех элементов сооружения.

В ходе работ было уложено 3 тысячи квадратных метров нового дорожного покрытия, отремонтировано 420 квадратных метров пешеходных зон и заменено 222 метра бордюрного камня. Для обеспечения безопасности установлены 100 метров барьерных и перильных ограждений, обустроены деформационные швы и нанесена дорожная разметка.

Особое внимание было уделено укреплению несущих конструкций: выполнено армирование плит, усилены опоры и укреплены откосы в нижнем уровне моста. Эти меры обеспечат долговечность сооружения, соединяющего Вахитовский и Советский районы города.

