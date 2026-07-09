В Казани открылось новое пространство студотрядов «СО.Здание»

В Казанском энергетическом колледже заработало мультиформатное пространство студенческих отрядов Татарстана «СО.Здание». Площадка объединяет коворкинг, выставочный комплекс и профориентационный центр, где молодёжь может узнать о востребованных профессиях и вакансиях.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, новое пространство станет местом подготовки к трудовому сезону, патриотического воспитания, творческой реализации и обмена опытом.

Это уже второе подобное пространство, открытое в Казани с июня 2026 года. Новое «СО.Здание» оборудовано фотостудией, зоной для записи подкастов и творческой площадкой для социальных проектов. Оно появилось в Год воинской и трудовой доблести в республике.

Всего в Татарстане сегодня действует восемь таких площадок – в Буинске, Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах и Казани. Впервые в стране пространства студотрядов открылись на промышленном предприятии («КАМАЗ») и в детском лагере. Создаются они на средства, собранные в рамках акции «День ударного труда» – в прошлом году студотряды Татарстана перечислили в фонд РСО более 4,6 млн рублей. Деятельность координирует Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».