В Казани открылось новое пространство студотрядов «СО.Здание»

news_top_970_100
Город
9 июля 2026  13:52

В Казанском энергетическом колледже заработало мультиформатное пространство студенческих отрядов Татарстана «СО.Здание». Площадка объединяет коворкинг, выставочный комплекс и профориентационный центр, где молодёжь может узнать о востребованных профессиях и вакансиях.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, новое пространство станет местом подготовки к трудовому сезону, патриотического воспитания, творческой реализации и обмена опытом.

Это уже второе подобное пространство, открытое в Казани с июня 2026 года. Новое «СО.Здание» оборудовано фотостудией, зоной для записи подкастов и творческой площадкой для социальных проектов. Оно появилось в Год воинской и трудовой доблести в республике.

Всего в Татарстане сегодня действует восемь таких площадок – в Буинске, Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах и Казани. Впервые в стране пространства студотрядов открылись на промышленном предприятии («КАМАЗ») и в детском лагере. Создаются они на средства, собранные в рамках акции «День ударного труда» – в прошлом году студотряды Татарстана перечислили в фонд РСО более 4,6 млн рублей. Деятельность координирует Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

news_right_column_240_400
Новости
«Уяв» едет в Черемшан: чем удивит главный чувашский праздник?
«Уяв» едет в Черемшан: чем удивит главный чувашский праздник?
В Казани на время ночного забега 11 июля изменят маршруты общественного транспорта
В Казани утвердили строительство трех новых жилых комплексов
Что делать, если укусила змея?
Жителям Татарстана стали доступны федеральные медицинские каналы в МАКС
В Казани открылось новое пространство студотрядов «СО.Здание»
Конец эпохи дипломов: как нейросети меняют высшее образование в России
Конец эпохи дипломов: как нейросети меняют высшее образование в России
В Татарстане семь УК вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета