В Казани открылся современный Центр фехтования

Город
29 августа 2025  18:10

Новый специализированный Центр фехтования торжественно открылся в Казани при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра города Ильсура Метшина и президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Объект на улице Короленко оснащен двумя универсальными залами, тренажерным комплексом, медицинским кабинетом и современными раздевалками, способными одновременно принять более 100 спортсменов.

В церемонии участвовали легенды казанской школы фехтования — олимпийские чемпионки Наиля Гилязова (1976 год) и Марта Мартьянова. Минниханов подчеркнул: «Мы создали условия для продолжения наших славных традиций. Здесь будут готовить новых чемпионов». Гилязова отметила, что центр соответствует мировым стандартам и станет базой для будущих побед.

Татарстан демонстрирует системный подход к развитию фехтования: более 1000 спортсменов, 25 тренеров, 11 представителей в сборной России. Ежегодно республика проводит всероссийские соревнования, укрепляя статус одного из центров отечественного фехтования.

