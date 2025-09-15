В Казани пассажир автобуса напал на кондуктора после просьбы оплатить проезд

14 сентября на остановке «Глушко» в Казани произошел инцидент с применением насилия в отношении сотрудника общественного транспорта. Согласно официальному сообщению ПАТП №2, кондуктор 46-го маршрута потребовал от пассажира оплатить проезд, на что последовал отказ.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на законные требования работника транспорта нанес ему удар в область лица, а затем пнул ногой после падения потерпевшего. Инцидент был зафиксирован системами видеонаблюдения салона автобуса.

В результате нападения кондуктор получил серьезные повреждения: разбитую губу и выбитый зуб. Водитель транспортного средства незамедлительно вызвал наряд полиции, а пострадавший написал официальное заявление о привлечении виновного к ответственности.

Несмотря на попытки других пассажиров задержать нападавшего, ему удалось скрыться с места происшествия. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого.