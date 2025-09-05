В Казани почтили память жертв терроризма

В парке Победы в среду прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России ежегодно 3 сентября.

Памятная дата в нашей стране была установлена в 2005 году. Она связана с захватом террористами школы в Беслане 1 - 3 сентября 2004 года. Чудовищное событие потрясло весь мир. Число погибших - 334 человека, из них 186 детей. Более 800 человек получили ранения. В этот день, 3 сентября, по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при освобождении заложников.

Кажется, каждый участник акции прочувствовал ужас тех страшных трех дней. Школьники, которые пришли на мероприятие почти за час до начала, не сидели в телефонах и даже не улыбались.

И. о. руководителя казанского местного отделения «Молодой гвардии» РТ Риф Хуснутдинов рассказал «КВ», что акция проводится при поддержке комитета по делам детей и молодежи Казани.

- В 9.15 утра 1 сентября 2004 года в школе в Беслане террористами было захвачено 1128 человек, - напомнил он участникам акции. - Большинство из них были дети, в том числе малыши, которые пришли на линейку первый раз в жизни. Три дня они провели в нечеловеческих условиях - без еды и воды, под прицелом автоматов, в страхе и неизвестности. Беслан стал символом вечной скорби. И боль от этой трагедии не утихает. Она живет в сердцах матерей, отцов, братьев и сестер, потерявших своих самых близких. Она живет в памяти всего нашего народа. Мы не можем вернуть тех, кто погиб, но мы можем и должны сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы никто и никогда не мог использовать страх и насилие в качестве оружия. Сегодня мы не только скорбим, но и заявляем о нашей готовности противостоять терроризму и ненависти.

Замруководителя регионального штаба «Молодой гвардии» в РТ Владислав Тарасов отметил, что одна из основных задач в России сегодня - это противодействие терроризму.

Память о погибших от рук террористов почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Организатором акции выступило татарстанское отделение «Молодой гвардии Единой России». В мероприятии также приняли участие общественные помощники руководителя Аппарата антитеррористической комиссии в РТ.