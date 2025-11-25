В Казани погода бьет рекорды по дождю

На европейской территории России и над Татарстаном установился западно-восточный перенос воздушных масс. Для таких погодных процессов характерны большие скорости перемещения барических образований и быстрая смена воздушных масс. О погоде этих дней рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Причем в зоне атмосферных фронтов отмечается активность процессов. Так, в выходные дни Казань оказалась в теплой и неустойчивой воздушной массе. Отмечалась пасмурная погода с сильными дождями, максимальные температуры поднимались до 8 градусов тепла, отклонения от нормы достигли 6 - 8 градусов. За субботний день и ночь с субботы на воскресенье на столицу Татарстана обрушилось 35 миллиметров дождя при месячной норме 45 миллиметров. Всего в ноябре с начала месяца выпало 70 миллиметров, что по количеству составляет около 160% месячной нормы.

В понедельник погода формировалась в гребне антициклона, осадки прекратились. Температура ночью в Казани понизилась до 1 - 3 градусов мороза, днем воздух прогрелся до 2 - 4 градусов тепла.

Сегодня республика попадает под влияние очередного пасмурного циклона. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Завтра днем небольшие осадки смешанного типа. Минимальная температура воздуха ночью 0 - 5 градусов мороза, максимальная днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, до конца ноября сохранится неустойчивый характер погоды с температурами, близкими к нулевым значениям.

В народном календаре 25 ноября называют днем Федора Студита или Федора Мороза. Считали, что с этого дня «станет холодно и сердито». И в то же время давали отступную: если день Федора будет теплым, то и зима будет теплой, если же холод на дворе, то вся зима ожидается студеной. Вот какие смелые прогнозы делали в старину по одному дню! И не нужны были никакие суперкомпьютеры с численными моделями для составления долгосрочных прогнозов погоды. Но ведь народные поговорки использовались чаще для красного словца, а истину отследить по одной примете на обширной территории всей России, конечно же, не представляется возможным.