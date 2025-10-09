В Казани предотвращено мошенничество на 800 тысяч рублей против пенсионерки из Марий Эл

Сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить попытку масштабного мошенничества в отношении 75-летней жительницы Козьмодемьянска. Пенсионерка, ранее уже переведшая злоумышленникам 1,3 млн рублей, прибыла в Казань для передачи дополнительной суммы в размере 800 тысяч рублей.

Инцидент произошел в момент передачи денег, когда так называемый «курьер» не смог назвать заранее оговоренный кодовый пароль. Это вызвало подозрения у потерпевшей, которая отказалась отдавать денежные средства. В этот момент оперативники из Марий Эл и Татарстана задержали троих подозреваемых, включая непосредственного исполнителя и двух его сообщников, осуществлявших наблюдение.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Один из фигурантов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, двое других отпущены под подписку о невыезде. Отдельное производство возбуждено по факту предыдущего хищения 1,3 млн рублей у пенсионерки.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими финансовые операции, и рекомендует консультироваться с родственниками или полицией перед передачей денежных средств.