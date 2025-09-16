В Казани пресечена деятельность подпольного игорного клуба под прикрытием кальянной

Совместными усилиями сотрудников МВД и УФСБ по Республике Татарстан в июле 2025 года была раскрыта незаконная игорная деятельность в одном из помещений на улице Кайбицкой в Казани. Установлено, что под вывеской обычной кальянной регулярно проводились азартные игры с высокими ставками.

Организационную структуру преступной группы составляли четверо местных жителей в возрасте 25-28 лет. Двое из них занимались привлечением клиентов и расчетом с персоналом, третий участник — ранее судимый — осуществлял бухгалтерское сопровождение, прием денежных средств и выдачу игровых фишек. Четвертым соучастником являлась женщина-крупье, ответственная за проведение игр и сбор процентных отчислений с каждого банка.

Игровые сессии проводились два-три раза в неделю в ночное время, с входным взносом от 30 тысяч рублей. В ходе обыска правоохранители изъяли вещественные доказательства: профессиональный покерный стол, игровые фишки, колоды карт и финансовую документацию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в судебные инстанции.