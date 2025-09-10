В Казани приглашают желающих на субботник на озере Изумрудное

20 сентября в 10:00 на территории озера Изумрудное в Казани состоится необычный экологический субботник, организованный в рамках всероссийских акций «Зеленая Россия» и «Вода России». Министерство экологии и природных ресурсов РТ приглашает активных жителей республики присоединиться к уникальному формату уборки.

Мероприятие пройдет в формате командного квеста «Марафон чистоты», где участникам предстоит не просто убирать территорию, но и сортировать отходы по фракциям. Система балльной оценки будет стимулировать соревновательный дух: каждый мешок собранного и рассортированного мусора принесет команде дополнительные очки.

Для участия необходимо сформировать команду до 4 человек и зарегистрироваться до 12:00 18 сентября через официальную онлайн-форму. Организаторы предусмотрели трансфер для зарегистрированных участников: автобусы отправятся в 8:30 от двух точек — ул. Г. Тукая, 64 и ул. Красносельская, 51 (парковка КГЭУ).

После продуктивной работы участников ждет экологический фестиваль с интерактивными площадками, конкурсами, концертной программой и угощениями от полевой кухни. Все необходимое оборудование для уборки будет предоставлено на месте.