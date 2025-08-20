В Казани продлят работу общественного транспорта из-за «Новой волны»

news_top_970_100
Город
20 августа 2025  15:37

В период с 21 по 26 августа в столице Татарстана будет продлен режим работы общественного транспорта в связи с проведением международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». По решению городского комитета по транспорту, движение автобусов, трамваев и троллейбусов на ключевых маршрутах будет осуществляться до полуночи.

Изменения затронут маршруты, связывающие центр города с крупными жилыми массивами и транспортными узлами. В числе продленных направлений — автобусы №10, 18, 33, 35, 36, 45, 46, 55, 60, 74 и 75, трамваи №5, 6 и 7, а также троллейбусы №1, 2 и 13.

news_right_column_240_400
Новости
Ирина Волынец сообщила о более чем двукратном росте многодетных семей в РТ
В Казани продлят работу общественного транспорта из-за «Новой волны»
В Татарстане запустили первый завод по производству картофеля фри
В Казанском Кремле открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой
В Мензелинском районе РТ изымут 5 участков для расширения трассы М-7
Участники урбанистического форума исследовали набережную Кабана во время утренней пробежки
Айдар Салимгараев раскрыл ключевые тренды потребления контента в РТ
Сотрудники ГАИ в Казани оперативно доставили в больницу ребенка с травмой