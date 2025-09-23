В Казани пройдет республиканская ярмарка сельхозпродукции и творчества

Министерство образования и науки Татарстана приглашает всех жителей и гостей Казани на Республиканскую ярмарку-выставку «Город мастеров», которая состоится в субботу, 27 сентября 2025 года. Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка «Казань» по адресу: ул. Аграрная, д. 2.

Ярмарка объединит муниципальные районы республики, которые представят свои экспозиции вместе с колледжами, техникумами и школами. Гости смогут приобрести разнообразную сельскохозяйственную продукцию и изделия технического творчества по доступным ценам: свежую выпечку, зерновые культуры, мед, а также уникальные изделия из дерева и металла.

Для гостей подготовлена насыщенная культурная программа с танцами, музыкальными выступлениями и другими творческими номерами. В рамках ярмарки также пройдет конкурс районов по различным номинациям.

Мероприятие начнет работу в 7:00 утра с церемонии открытия, которая пройдет с 7:15 до 7:45. Ярмарка будет работать до 13:00. Помощь в приобретении продукции окажут волонтерские группы.

Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства РТ, Агропромышленный парк «Казань» и Совет директоров учреждений среднего профессионального образования Татарстана.