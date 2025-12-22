В Казани пройдёт главная новогодняя ёлка республики для 8,5 тысяч детей

news_top_970_100
Город
22 декабря 2025  12:01

Главный новогодний праздник для детей Республики Татарстан пройдёт 24 декабря в Казани на льду «Татнефть Арены». Масштабное представление, организованное при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, посетят более 8,5 тысяч школьников.

Участниками праздника станут ребята, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности, дети участников специальной военной операции, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всех гостей ждёт яркое шоу, тематические фотозоны и сладкие подарки.

Как отметила первый заместитель министра по делам молодёжи РТ Софья Галиева-Мустафина, в этом году сценарий представления будет посвящён идеям межнационального фестиваля «Күрше» («Соседи»). В организации праздника будут задействованы более 60 волонтёров из молодёжных объединений Татарстана.

news_right_column_240_400
Новости
Раис РТ поздравил волейболисток «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке
В РТ продлили запрет на привлечение трудовых мигрантов в ряде профессий до конца 2026 года
Юные технологи РТ представили свои бизнес-разработки на благотворительной ярмарке
В Казани пройдёт главная новогодняя ёлка республики для 8,5 тысяч детей
Сделки строительных компаний Татарстана на Бирже ЦТС превысили 1 млрд рублей
В Казань 23 декабря прибывает праздничный поезд из резиденции Деда Мороза
Женская волейбольная команда «Динамо-Ак Барс» выиграла Суперкубок России в Калининграде
В 2026 году расписание поездов между Казанью и Йошкар-Олой станет ежедневным для обоих составов