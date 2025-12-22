В Казани пройдёт главная новогодняя ёлка республики для 8,5 тысяч детей

Главный новогодний праздник для детей Республики Татарстан пройдёт 24 декабря в Казани на льду «Татнефть Арены». Масштабное представление, организованное при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, посетят более 8,5 тысяч школьников.

Участниками праздника станут ребята, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности, дети участников специальной военной операции, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Всех гостей ждёт яркое шоу, тематические фотозоны и сладкие подарки.

Как отметила первый заместитель министра по делам молодёжи РТ Софья Галиева-Мустафина, в этом году сценарий представления будет посвящён идеям межнационального фестиваля «Күрше» («Соседи»). В организации праздника будут задействованы более 60 волонтёров из молодёжных объединений Татарстана.