В Казани произошло возгорание трамвая на перекрестке улиц Габишева и Зорге

Утром сегодняшнего дня в столице Татарстана случился инцидент с трамваем маршрута №4. На пересечении улиц Габишева и Зорге в кабине водителя произошло возгорание электрощитка, сопровождавшееся задымлением и искрением.

Экипажи экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. По данным МЧС по РТ, из салона транспортного средства до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять пассажиров. Всего в трамвае находилось 10 человек, никто из них не пострадал.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра к 6:16 утра. В 6:57 поврежденный трамвай был отбуксирован в депо.

Для обеспечения безопасности проведения противопожарных мероприятий движение по улице Зорге временно ограничили, однако вскоре его полностью восстановили.