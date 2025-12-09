В Казани прошел урок мужества для будущих юристов с участием ветерана СВО

Студенты Всероссийского государственного университета юстиции встретились с участником специальной военной операции. Мероприятие для более чем 160 будущих правоведов организовало Татарстанское отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Перед аудиторией выступил ветеран Эдуард Елизаров, награждённый медалью за доблесть. Он рассказал, что в 2022 году добровольно отправился служить по контракту и до 2024 года находился под Херсоном, на острове Большой Потемкин. «Я не мог оставаться в стороне, когда мои друзья были там. Кто-то вернулся, кто-то, к сожалению, нет. Я не мог спокойно спать и принял решение идти», — поделился Эдуард.

Руководитель Гуманитарного центра МГЕР в Татарстане Азим Арсланов рассказал студентам о работе волонтёров. По его словам, если в начале операции в основном отправляли продукты, то сейчас помощь сосредоточена на технике: автомобилях, питбайках и дронах. «В нашем запасе всегда есть необходимое. Мы готовы оперативно помочь, когда поступает запрос», — отметил Арсланов. Он также добавил, что любой желающий может присоединиться к этой работе и принести полезные для бойцов вещи по адресу: Казань, улица Жуковского, дом 12.

Директор юридической клиники института Рамиль Миннуллин подчеркнул ценность таких живых встреч. «В условиях большого потока информации очень важно напрямую общаться с участниками событий. Это помогает молодёжи составить собственное мнение и воспитывает чувство ответственности за страну», — считает преподаватель.