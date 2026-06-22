В Казани прошла ночная акция «Свеча памяти»

В ночь на 22 июня в столице Татарстана состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби. Участники с зажженными лампадами прошли от Вечного огня в парке Горького до мемориала в парке Победы, где возложили их и почтили память павших минутой молчания.

Руководитель регионального отделения «Молодой гвардии», депутат Госсовета РТ Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что акция призвана напомнить о трагической дате начала Великой Отечественной войны. Он отметил важность сохранения памяти о подвиге предков и передачи этой памяти будущим поколениям.

Сразу после шествия стартовала международная акция «Огненные картины войны»: из 40 тысяч свечей активисты и горожане выложили портрет уроженца Казанской губернии, героя обороны Брестской крепости Петра Гаврилова.