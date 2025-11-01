В Казани простились с протоиереем Анатолием Тогулевым

30 октября ушел из жизни настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери в поселке Сухая Река города Казани протоиерей Анатолий Тогулев. Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие в отпевании батюшки Анатолия.

— Весть о кончине батюшки Анатолия пришла словно стрела, — сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. — Это большая утрата для всех нас. По-человечески мы скорбим и плачем. Этого не надо стесняться. Расставание с близким человеком всегда сопровождается болью. После его ухода в душе остается незаживающая рана. Но для христианина смерть – это рождение в жизнь вечную. Человек рождается дважды — на этой земле и в вечности.

...В небольшом храме Смоленской иконы Божией Матери, где батюшка Анатолий служил 26 лет настоятелем, в этот день собралось более сотни человек. Это его супруга, дети и другие родные, а также друзья и прихожане. Для всех кончина батюшки была неожиданной. Мало кто мог сдержать слезы, ведь для каждого, кто знал отца Анатолия, он был поистине близким человеком, готовым в любую минуту поддержать добрым словом и дельным советом.

Обладал батюшка и чувством юмора, никто никогда не видел его в унынии. Многих отец Анатолий направил в верное русло, помог иначе посмотреть на жизненные трудности. Благодаря ему эти люди стали воцерковленными, очистили свою душу и стали помогать другим.

Несмотря на тяжелый недуг, батюшка Анатолий служил до последнего дня. Хотя ему было уже тяжело ходить, он не падал духом и подбадривал своих близких и прихожан. Он никогда никому не жаловался на плохое самочувствие, даже если чувствовал себя неважно. «Болеем, значит, живем», — однажды он ответил мне, опять же с юмором. Для батюшки Анатолия словно не было «сложных ситуаций», он всегда мог утешить тех, кто приходил к нему со своей бедой. Анатолий Тогулев был не только хорошим священнослужителем, но и добрым, честным, простым и верным человеком.

По словам его матушки Елены, они с мужем были словно иголка и нитка — все делали вместе и никогда не разлучались. В счастливом браке они прожили 37 лет, воспитали двух замечательных сыновей. Супруга отмечает, что отец Анатолий всегда и за всех молился, в том числе и ночью.

Протоиерей Анатолий Тогулев погребен на кладбище в поселке Кадышево.

Справка

(по материалам tatmitropolia.ru)



Протоиерей Анатолий Тогулев родился 31 января 1967 года в Казани. 6 мая 1998 года был рукоположен в сан диакона и назначен в Петропавловский собор столицы Татарстана. 30 мая 1999 года отец Анатолий был рукоположен в сан пресвитера. 26 июля 1999 года был назначен настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери в поселке Сухая Река. В 2009 году священник окончил Самарскую духовную семинарию со степенью бакалавра богословия. В 2024 году, к празднику Святой Пасхи, отец Анатолий был удостоен Патриаршей богослужебно-иерархической награды — права ношения наперсного креста с украшениями.