В Казани проведут бесплатный мастер-класс по созданию рождественского венка

25 декабря 2025  17:06
Автор:
Владислав Косолапкин

Завтра, 26 декабря, в Казани состоится бесплатный творческий мастер-класс «Рождественский венок». Мероприятие пройдет на бульваре по улице Серова в экопавильоне СИБУРа.

Участники своими руками смогут создать праздничное украшение из натуральной пихты. Под руководством опытных мастеров гости изготовят пушистый венок и декорируют его традиционными новогодними игрушками, шишками и другими элементами. Все необходимые материалы предоставляются организаторами.

Мастер-класс рассчитан на взрослых и детей от 6 лет. Начало в 18:30. Для участия необходима предварительная регистрация.

Каждый участник сможет забрать готовое изделие домой, чтобы украсить им входную дверь или интерьер в преддверии новогодних праздников.

