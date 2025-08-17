В Казани проходят гонки на китайских лодках «Дракон»

В акватории озера Нижний Кабан у театра Камала стартовали традиционные гонки на китайских лодках «Дракон». В пятый раз более 20 команд от ведущих предприятий Татарстана соревнуются в этом зрелищном мероприятии, организованном при поддержке Минпромторга РТ.

Как отметил министр Олег Коробченко, событие помогает жителям республики ближе познакомиться с китайской культурой. Гонки проходят на 12-местных лодках с барабанщиком, задающим ритм гребцам. По традиции в каждой команде должна быть хотя бы одна женщина.

Праздник сопровождается мастер-классами по каллиграфии, игре го и выступлениями китайских студентов. Исторически гонки связаны с 2000-летней традицией поминовения поэта Цюй Юаня и входят в список наследия ЮНЕСКО. Мероприятие проходит в рамках бизнес-форума «РОСТКИ», способствуя культурному обмену между Татарстаном и Китаем.