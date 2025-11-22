В Казани раскрыта кража сумки из незапертой квартиры

22 ноября 2025  11:33
Владислав Косолапкин

Сотрудники полиции Казани раскрыли кражу сумки с деньгами и документами из квартиры в Московском районе, сообщает МВД по РТ. Потерпевшая, 31-летняя жительница города, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже имущества на сумму более 16 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе расследования, женщина оставила входную дверь квартиры незапертой. Злоумышленник воспользовался этой возможностью и похитил сумку из прихожей.

Полицейские оперативно установили подозреваемого — им оказался 64-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости всегда закрывать входные двери на замок, даже находясь дома, не оставлять в прихожей ценные вещи и в случае кражи незамедлительно звонить в полицию по телефонам 102 или 112.

