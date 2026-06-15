В Казани с 16 по 19 июня введут временный запрет на движение маломерных судов по двум акваториям

Ограничения связаны с обеспечением безопасности в дни проведения саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Под запрет попадают озеро Нижний Кабан (на участке от моста по улице Хади Такташа до площади у театра имени Тинчурина) — с 20:00 16 июня до 23:00 18 июня, а также река Казанка (от третьей транспортной дамбы до Кировской дамбы) — с 00:00 17 июня до 24:00 19 июня.

В указанный период нельзя выходить на воду на парусных, прогулочных и спортивных судах, гидроциклах, байдарках, гребных лодках, катамаранах и другом спортинвентаре. Нарушителям грозит административная ответственность. Жителей и гостей города просят учитывать эти ограничения при планировании отдыха на воде.