В Казани сократили время работы мобильных пунктов вакцинации

С 23 сентября в Казани изменился график работы мобильных прививочных пунктов, расположенных рядом со станциями метрополитена. В связи с уменьшением продолжительности светового дня время их работы сокращено на один час.

Теперь вакцинация проводится с 7:30 до 18:00, с традиционным обеденным перерывом с 13:00 до 13:30. Пункты продолжают принимать жителей города у шести станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Пройти иммунизацию могут все совершеннолетние граждане при наличии паспорта.

По информации городского управления здравоохранения, эти пункты функционируют с начала августа. За прошедший период их услугами воспользовались тысячи казанцев: более 14 тысяч человек получили прививку от гриппа, а почти 1,5 тысячи человек вакцинировались против пневмококковой инфекции. Таким образом, несмотря на корректировку расписания, у горожан сохраняется возможность защитить свое здоровье в удобном месте по пути на работу или домой.