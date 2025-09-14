В Казани состоялось заседание экспертного клуба «Волга»

Исторический опыт первых прямых выборов главы Татарстана, проведения Единого дня голосования, обеспечение честности и прозрачности процедуры голосования обсудили заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественном контролю за голосованием Александр Малькевич, Депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков, председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо и председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Андрей Кондратьев рассказал, что на всех избирательных участков выборы проходят в штатном порядке, татарстанцы голосуют активно. Огромная работа предстоит после закрытия участков, когда начнётся подсчёт голосов.