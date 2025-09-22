В Казани состоятся выборы мэра по новой процедуре

22 сентября 2025  10:31

22 сентября на первой сессии Казанской городской Думы V созыва пройдут выборы главы городской администрации по обновленной процедуре. Впервые в истории города кандидаты на пост мэра прошли предварительный отбор специальной комиссией, после чего список из не менее чем двух претендентов был утвержден Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Новый регламент предусматривает обязательное представление не менее двух кандидатур, что обеспечивает альтернативность выборов. После утверждения главой республики список передается в городскую Думу для окончательного голосования.

Параллельно с выборами мэра на сессии будет сформирован состав постоянных комиссий, избраны заместители главы муниципалитета и объявлен конкурс на должность руководителя исполкома.

