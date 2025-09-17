В Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week-2025

news_top_970_100
Город
17 сентября 2025  09:33

На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие международного форума Kazan Digital Week-2025. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметивший ежегодный рост масштабов и значимости мероприятия.

В текущем году форум собрал рекордное количество участников — свыше 20 тысяч специалистов из 76 стран мира и всех регионов России. Ключевой темой обсуждения станет разработка и внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, при сохранении десяти традиционных тематических направлений.

Заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов подчеркнул статус форума как одного из главных отраслевых событий года, отметив его важную роль в обмене лучшими практиками и профессиональным опытом. 

news_right_column_240_400
Новости
В РТ продлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожарной опасности в лесах
Главной ценностью Гариф Ахунов считал семью
«Я выбираю жизнь»: самоотверженных женщин Казани поблагодарили за их подвиг
«Я выбираю жизнь»: самоотверженных женщин Казани поблагодарили за их подвиг
В Казани усилены меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Казань снова соберет представителей БРИКС+
Татары на страже Отечества: конференция раскрыла вклад служилого сословия в историю России
Ирада Аюпова: Идет борьба за право быть самим собой
Ирада Аюпова: Идет борьба за право быть самим собой
В Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week-2025