В Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week-2025

На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» состоялось торжественное открытие международного форума Kazan Digital Week-2025. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, отметивший ежегодный рост масштабов и значимости мероприятия.

В текущем году форум собрал рекордное количество участников — свыше 20 тысяч специалистов из 76 стран мира и всех регионов России. Ключевой темой обсуждения станет разработка и внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, при сохранении десяти традиционных тематических направлений.

Заместитель министра цифрового развития России Олег Качанов подчеркнул статус форума как одного из главных отраслевых событий года, отметив его важную роль в обмене лучшими практиками и профессиональным опытом.