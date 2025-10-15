В Казани стартовал всероссийский турнир «Казанская ракетка»

В Казани начались всероссийские соревнования по настольному теннису «Казанская ракетка», которые продлятся до 18 октября. В турнире принимают участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Столицу Татарстана представляют воспитанники ФСО «Идель».

Как сообщает Комитет физической культуры и спорта, соревнования проходят в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек до 14 лет и до 16 лет.

Торжественная церемония открытия состоится 16 октября в 15:00 в спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» по адресу: ул. Джаудата Файзи, 2а. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.