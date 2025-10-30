В Казани стартовала передвижная фотовыставка о героях-наставниках центра «ВОИН»

В Казани дали старт уникальному проекту — мобильной фотовыставке «Зал Воинской Славы». Над ее созданием трудились полгода, и теперь экспозиция отправится в большое путешествие, чтобы побывать во всех уголках Татарстана.

Директор местного филиала центра «ВОИН» Алексей Бламыков напомнил, что такие центры, где молодежь обучают военному делу и воспитывают патриотизм, уже открыты в 21 регионе по поручению Президента России Владимира Путина.

От Татарстана в экспозиции представлен ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Анвар Мухаметзянов. Как отметил сам Анвар Раисович, все мужчины на этих стендах прошли через суровые испытания, а теперь их главная задача — передать свой бесценный опыт подрастающему поколению.

Сама выставка устроена современно и интерактивно. Она состоит из информационных стендов, на которых размещены портреты инструкторов «ВОИНа» и краткие рассказы о них. Но главная особенность — это QR-коды. Достаточно навести на них камеру смартфона, чтобы посмотреть видео, где герои выставки сами рассказывают о своей жизни и боевом пути.